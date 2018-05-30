Дель Боске: Роналду и Бейл поступили некрасиво по отношению к одноклубникам

Экс-тренерраскритиковалза несвоевременные заявления касательно их будущего.

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«Слова Роналду были сказаны несвоевременно. Это был момент "Реала" и футболистов клуба, а его слова не должны были иметь значимости.

Но "Реал" важнее любого отдельно взятого футболиста, поэтому слова Криштиану не испортили торжества. Это касается и Бейла, это было не очень красиво по отношению к одноклубникам», — цитирует Дель Боске Marca.

Напомним, Роналду сразу после победы «Реала» в ЛЧ заявил, что ему «было хорошо в "Реале", а Бейл сказал, что хотел бы играть каждую неделю и должен обсудить свое будущее с агентом.