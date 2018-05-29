СМИ: «Уэмбли» в случае продажи сохранит название до 2057 года

Таковы условия предполагаемой сделки по продаже стадиона.
Потенциальный покупатель вынужден будет пойти и на другие уступки, чтобы стадион сохранял статус «дома английского футбола».
Ранее сообщалось, что предложение о приобретении арены сделал владелец английского «Фулхэма» и команды Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Джэксонвилл Джагуарс» Шахид Хан. По данным СМИ, сумма сделки оценивается в 500 миллионов фунтов.
Новый «Уэмбли», вмещающий около 90 тысяч человек, был построен на месте старой арены, открытие стадиона состоялось в 2007 году. Стоимость арены на момент завершения строительства составляла 798 миллионов фунтов.
«Уэмбли» – домашний стадион сборной Англии, который также принимает полуфиналы и финал Кубка Англии, а также решающую игру плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в Премьер-лиге. В сезоне-2017/18 эта арена была домашней для «Тоттенхэма». Летом «шпоры» переедут на новый стадион.