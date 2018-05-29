СМИ: «Уэмбли» в случае продажи сохранит название до 2057 года

Новый владелец лондонского стадионане сможет изменить название арены до 2057 года, сообщает Times.

Новый владелец лондонского стадиона не сможет изменить название арены theguardian.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Таковы условия предполагаемой сделки по продаже стадиона.

Потенциальный покупатель вынужден будет пойти и на другие уступки, чтобы стадион сохранял статус «дома английского футбола».

Ранее сообщалось, что предложение о приобретении арены сделал владелец английского «Фулхэма» и команды Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Джэксонвилл Джагуарс» Шахид Хан. По данным СМИ, сумма сделки оценивается в 500 миллионов фунтов.

Новый «Уэмбли», вмещающий около 90 тысяч человек, был построен на месте старой арены, открытие стадиона состоялось в 2007 году. Стоимость арены на момент завершения строительства составляла 798 миллионов фунтов.

«Уэмбли» – домашний стадион сборной Англии, который также принимает полуфиналы и финал Кубка Англии, а также решающую игру плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в Премьер-лиге. В сезоне-2017/18 эта арена была домашней для «Тоттенхэма». Летом «шпоры» переедут на новый стадион.