Источник: Роналду расстроен, потому что «Реал» не выполнил обещание продлить с ним контракт

Журналист и другНуну Гомеш рассказал о том, почему футболист недоволен своим положением в клубе.

Криштиану Роналду thesun.co.uk 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Не думаю, что он уйдет, но его раздражает, что ему обещали продлить контракт, но этого так и не произошло. "Реал" и Роналду придут к взаимопониманию. Криштиану – лучший футболист мира. Ему сильно недоплачивают.

Он хочет такого же отношения к себе, как в "Барселоне" относятся к Хави, Иньесте и Месси. Со всеми ними были продлены контракты. Это делает игрока счастливым, удовлетворенным, и он получает деньги, которые заслужил.

Отношения Роналду и Переса охладели. Он обещал, что продлит контракт и увеличит зарплату Криштиану. Когда же Роналду обратился с просьбой продлить соглашение, ему ответили, что сейчас неподходящее время.

Сезон завершился и ничего не произошло. Он расстроен, потому что клуб не выполнил своих обещаний. Для Роналду нет лучшего клуба, чем "Реал". Он любит Мадрид.

Им интересуются "ПСЖ" и "МЮ", но он не хочет никуда переходить. Криштиану считает, что именно в "Реале" он выиграет больше трофеев и Золотых мячей», – сказал Гомеш изданию AS.