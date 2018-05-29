Ребров: Хорошо, что Глушаков и Комбаров не поехали в сборную

Вратарь «Спартака»прокомментировал невызов в сборную России футболистов «красно-белых»

Ребров: Заговора «Ромашки» против Карреры не существует

«Может, и хорошо, что Глушаков и Комбаров не поехали в сборную России. Понятно, что для них самих это плохо, но для "Спартака" — хорошо. Даже если взять пример прошлого года, когда Глушаков, Комбаров, Кутепов, Джикия и Самедов вернулись после Кубка конфедераций, практически не отдыхая. После чемпионства и негативного фона со сборной ребята вернулись — сразу новый чемпионат.

Сейчас Кутепов, Самедов и Зоба в сборной, но Комбаров и Глушаков здесь. Может быть, для команды это плюс. Будем все вместе, и они это все переварят, мы все обсудим. Может быть, ситуация будет лучше, чем в прошлом году, когда игроки вернулись, а сбор уже в разгаре», — сказал Ребров в передаче «Foot’больные люди».