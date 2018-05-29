У Реброва были сомнения по новому контракту со «Спартаком»

Вратарь «Спартака»признался, что в прошлом году сомневался по поводу продления контракт с московским клубом.

«"Спартак" – это большая ответственнность. Много было разговоров всяких. Я в этом сезоне очень устал, хотелось уехать, зарыться с головой в песок.

Не могу сказать, что у меня не было сомнений о том, предложит или не предложит "Спартак" мне контракт. Я верю только в то, что уже случилось. Естественно, были какие-то переживания. По идее, ты стал чемпионом России, тебе должны предложить контракт, все должно быть красиво. Но бывают разные ситуации, на примере не только "Спартака", но и других команд мы это видели. Все было хорошо, но стороны почему-то не могли договориться. Лично смотрел не на сумму, а на время – мне хотелось как можно дольше задержаться в "Спартаке" и помогать клубу», – сказал Ребров в эфире программы «Foot'больные люди».

В сезоне-2017/18 34-летний Ребров провел всего 13 матчей и пропустил 20 голов.