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    Кержаков: Сборной России по силам обыграть Египет и с Салахом в составе, и без

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    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что египтянин Мохамед Салах успеет восстановиться после травмы и сыграть на чемпионате мира-2018.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • Форвард «Ливерпуля» получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Египет на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Россией.

  • Билет в Россию не сдает. Салах надеется сыграть на чемпионате мира
  • Травма нападающего сборной Египта оставляет ему шансы восстановиться за две-три недели
  • Вчера

    • «Очень надеюсь, что сроки восстановления египтянина, о которых говорят, реальны. Как и сотни миллионов любителей футбола хочу, чтобы он сыграл на чемпионате мира. Это не только лидер сборной Египта, но и одна из главных звезд нашей группы и турнира вообще.

    Нельзя говорить, на руку нам его травма или нет. Все покажет итоговый результат. Убежден, сборной России по силам обыграть Египет и с Салахом в составе, и без», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

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