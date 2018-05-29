Жоаозиньо готов вернуться в Бразилию, если не перейдет в клуб РФПЛ

«Жду предложений, буду изучать варианты. Мне звонят разные люди, рассказывают, что появляется, но официального импресарио у меня и правда нет.
Нет, со мной связываются не представители клубов, а агенты, которые предлагают свои услуги и просят дать авторизацию на ведение переговоров.
Если получится, то собираюсь остаться здесь. Хочется жить в хорошем месте, там, где будет комфортно.
ФНЛ не устроит. Если не поступит предложений от клубов Премьер-лиги, вернусь в Бразилию», — сказал Жоаозиньо в интервью «Спорт-Экспрессу».