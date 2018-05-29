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    Жоаозиньо готов вернуться в Бразилию, если не перейдет в клуб РФПЛ

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    Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо признался, что в России готов выступать только в клубе элитного дивизиона.

    Жоаозиньо
    Жоаозиньо
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  • «Жду предложений, буду изучать варианты. Мне звонят разные люди, рассказывают, что появляется, но официального импресарио у меня и правда нет.

    Нет, со мной связываются не представители клубов, а агенты, которые предлагают свои услуги и просят дать авторизацию на ведение переговоров.

    Если получится, то собираюсь остаться здесь. Хочется жить в хорошем месте, там, где будет комфортно.

    ФНЛ не устроит. Если не поступит предложений от клубов Премьер-лиги, вернусь в Бразилию», — сказал Жоаозиньо в интервью «Спорт-Экспрессу».

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