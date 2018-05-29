Жоаозиньо готов вернуться в Бразилию, если не перейдет в клуб РФПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара»признался, что в России готов выступать только в клубе элитного дивизиона.

«Жду предложений, буду изучать варианты. Мне звонят разные люди, рассказывают, что появляется, но официального импресарио у меня и правда нет.

Нет, со мной связываются не представители клубов, а агенты, которые предлагают свои услуги и просят дать авторизацию на ведение переговоров.

Если получится, то собираюсь остаться здесь. Хочется жить в хорошем месте, там, где будет комфортно.

ФНЛ не устроит. Если не поступит предложений от клубов Премьер-лиги, вернусь в Бразилию», — сказал Жоаозиньо в интервью «Спорт-Экспрессу».