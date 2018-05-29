Полузащитник ЦСКА может перейти в «Монако»

Александр Головин
LiveSport.Ru
По информации издания, трансфер может состояться до чемпионата мира по футболу 2018 года.
Отмечается, что Головин станет одним из новичков в перестроенной центральной линии поля «монегасков», которой не обойтись без изменений после продажи Фабиньо в «Ливерпуль» и вероятного ухода Тома Лемара.
Отметим, что владельцем «Монако» является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
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Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Арсенала», «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «Наполи».
В завершившемся сезоне РФПЛ Головин провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.