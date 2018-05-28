Жирков: Пока вообще не знаю, что у меня с «Зенитом»

Защитник «Зенита»заявил, что пока не получал от клуба предложений о новом контракте.

Напомним, Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В составе питерцев он провел 67 матчей, забив 2 мяча, и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

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«Пока вообще не знаю, что у меня с "Зенитом". И по поводу назначения нового тренера тоже не знаю. Читаю разные сайты и издания – уже запутался, не понимаю, что происходит.

Предложения? Ничего не было. Зимой на сборах Оресте Чинквини подошел и сказал, что будем разговаривать насчет продления контракта. Но потом все затихло.

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Когда все должно решиться? Думаю, до чемпионата мира», — передает слова Жиркова «Спорт-Экспресс».