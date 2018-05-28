У Жиркова было недопонимание с Черчесовым

Защитник «Зенита» и сборной Россиисообщил, что во время выступлений за «Динамо» у него было недопонимание с нынешним главным тренером национальной команды

Жирков выступал за «бело-голубых» с 2013 по 2016 год.

«Сначала было какое-то недопонимание. Не знаю, почему так получалось. Я все время выкладывался на тренировках. У него, наверное, было другое мнение – может, как-то воспитывал меня. Матчей пять-шесть я просидел на замене. А потом через тренировки все наладилось. Станислав Саламович заметил, что работаю – и я стал играть. Больше вопросов не возникало.

После того, как мы с ним стали работать в "Динамо", я на футбол начал смотреть немного по-другому. Ранее не замечал некоторых вещей – где как открыться, мяч получить. Еще одно качество – он по максимуму спрашивает с тебя на каждой тренировке.

В сборной уже были индивидуальные беседы, но меня не вызвали (улыбается). Хотя я сидел в номере, как нам сказали, и ждал. Было ли что сказать? Мне – ему? Нет, обычно Саламыч говорит!» — передает слова Жиркова «Спорт-Экспресс».