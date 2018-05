УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В финале Лиги чемпионов-2017/18 в субботу «Реал» со счетом 3:1 обыграл английский «Ливерпуль» и в третий раз подряд стал победителем турнира.

Полностью команда сезона по версии УЕФА выглядит следующим образом:

вратари – Кейлор Навас («Реал»), Алиссон («Рома»);

защитники – Йозуа Киммих («Бавария»), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все – «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Виргил Ван Дейк («Ливерпуль»);

полузащитники – Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос (все – «Реал»), Хамес Родригес («Бавария»);

нападающие – Эдин Джеко («Рома»), Фирмино («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

UEFA's Technical Observers have chosen their #UCL Squad of the Season. Do you agree with their selection? pic.twitter.com/BYqyIA0DJ9