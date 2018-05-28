Рауш: Иногда кажется, что болельщики ждут неудач или чего-то плохого

Защитник «Динамо» и сборной Россиирассказал о трудностях адаптации после переезда из Германии.

«Период адаптации прошел быстро. Не секрет, что я практически всю жизнь прожил в Германии и привык (к этому образу жизни). Но о России я никогда не забывал! Мне быстро стало комфортно в России, я быстро ко всему привык.

Что подразумеваю под словом адаптация? Тут множество факторов. Если говорить о футболе, то это климат, команды, поля. Но и по болельщикам большая разница по сравнению с Германией. Да, было не совсем легко, но мне нужно было два-три месяца, чтобы освоиться. Сейчас все отлично.

По большому счету тяжелого ничего нет. Да, есть некоторые нюансы, но они были и в Германии. Думаю, ко всему привык.

Крайности в оценках? Я заметил это. Можно сказать, что к этому я еще не привык. В Германии все всегда поддерживают команду, а здесь иногда кажется, что ждут неудач или чего-то плохого. Было бы здорово, если бы все поддерживали нас», — передает слова Рауша «Р-Спорт».