Египетский юрист подал иск к Рамосу на миллиард евро

Египетский адвокатподал в суд на капитаназа умышленное нанесение травмы нападающемув финале Лиги чемпионов.

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Вахба хочет получить компенсацию в размере 1 миллиарда евро.

«Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск и направил жалобу в ФИФА. Я попрошу компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро, за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу», – сказал Вахба в эфире египетского телеканала Sada El-Balad, передает Goal.

В случае победы в суде адвокат переведет компенсацию в египетский благотворительный фонд.

Салах: Уверен, что я сыграю на чемпионате мира

Напомним, Салах получил травму плеча после борьбы с Рамосом и неудачного падения на газон и был заменен на 30-й минуте.