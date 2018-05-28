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    Египетский юрист подал иск к Рамосу на миллиард евро

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    Египетский адвокат Бассем Вахба подал в суд на капитана «Реала» Серхио Рамоса за умышленное нанесение травмы нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • Вахба хочет получить компенсацию в размере 1 миллиарда евро.

    «Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск и направил жалобу в ФИФА. Я попрошу компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро, за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу», – сказал Вахба в эфире египетского телеканала Sada El-Balad, передает Goal.

    В случае победы в суде адвокат переведет компенсацию в египетский благотворительный фонд.

    Салах: Уверен, что я сыграю на чемпионате мира

    Напомним, Салах получил травму плеча после борьбы с Рамосом и неудачного падения на газон и был заменен на 30-й минуте.

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