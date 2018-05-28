Ан. Миранчук: Лидеры сборной — Акинфеев и Смолов, в плане юмора — Дзюба

Полузащитник сборной Россиирассказал об обстановке в национальной команде.

«Безусловно, лидеры нынешней сборной России — это Игорь Акинфеев и Федя Смолов. В плане юмора и статуса души компании — Артем Дзюба.

От Артема всегда слышны какие-то байки или смешные истории. Он очень смешной парень. Круто, что он с нами, такие ребята нужны в команде.

Игнашевич? Он очень спокойный. Видно, что у человека за плечами огромный опыт. Если надо, всегда поможет, подскажет. Скромный, хороший русский мужчина. Если бы мне было лет 17, тогда, возможно, при его виде в моем поведении что-то менялось. Но на футбольном поле все равны. И вообще Игнашевич часто улыбается, у него нет образа сурового дядьки», — цитируют Миранчука «Известия».