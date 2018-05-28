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    «Интер» может попросить за Икарди 400 миллионов евро

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    Президент «Интера» Эрик Тохир рассказал, за сколько миланский клуб может продать нападающего Мауро Икарди.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
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  • При этом Тохир подчеркнул, что сумма трансфера Икарди будет зависеть от клуба, который захочет подписать игрока.

    «Отступные для иностранных клубов составят 110 миллионов евро. Для итальянских команд он будет стоить гораздо больше: "Интер" может попросить 200, 300 или 400 миллионов евро», — – сказал Тохир в интервью Top Skor.

    Отметим, по данным СМИ, на аргентинского форварда претендуют «Челси» и «Реал».

    В прошедшем сезоне Икарди провел за «Интер» 39 матчей, в которых забил 35 голов.

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