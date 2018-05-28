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    • Дзагоев о трансфере: Хочется новых эмоций, ощущений
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    Дзагоев о трансфере: Хочется новых эмоций, ощущений

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    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев заявил, что хотел бы попробовать себя в сильном европейском чемпионате.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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  • «За 10 лет в ЦСКА какие команды только в прессе ни всплывали: и "Рома", и "Манчестер Сити", и "Эвертон". Но слухи так и остались слухами.

    Англия? По моим ощущениям, я бы нигде не затерялся. Я своими глазами видел, на себе почувствовал, какая там атмосфера на стадионах, конкурентоспособность. Хочется новых эмоций, ощущений. Я просто уверен, что у меня получится – если какая-то команда в меня поверит. Команда, которая за что-то борется.

    Пока не сложилось, но и в ЦСКА у меня все в порядке. За десятилетие мы только один раз пятыми были – остальное время в призах», — передает слова хавбека «Чемпионат».

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