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    «Локомотив» лидирует в борьбе за Алейша Видаля

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    Московский «Локомотив» сделал самое выгодное трансферное предложение «Барселоне» по защитнику Алейшу Видалю, сообщает Elgoldigital.com.

    Алейш Видаль
    Алейш Видаль
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  • В услугах 28-летнего футболиста также заинтересованы «Атлетико» и «Севилья», однако их предложения оказались меньше 8 млн евро, которые готовы заплатить за игрока «железнодорожники».

    Отмечается, что «Барселона» готова принять самое выгодное для себя предложение вне зависимости от того, какой клуб его сделает.

    Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Валенсия» и «Вильярреал», однако сам Видаль предпочел бы вернуться в «Севилью».

    Контракт Видаля с каталонцами рассчитан до июня 2020 года. «Барселона» готова продать защитника за 7-8 млн.

    Видаль перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2015 года. Тогда каталонский клуб заплатил за него 18 млн евро.

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