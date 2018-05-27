«Наполи» хочет подписать Алиссона и Дембеле

Новый главный тренер «Наполи»определился с главными целями на летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Анчелотти видит первым номером «Наполи» вратаря «Ромы» Алиссона. Вице-чемпион Италии предложит бразильцу солидное увеличение зарплаты.

Также спортивному директору «партенопеи» Кристиано Джинтоли поручили работать над трансфером полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Дембеле. Бельгийский хавбек может наряду с Инсинье стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов рассмотреть возможность обновления состава после того, как команду могут покинуть Жоржиньо, Марек Гамшик и Хосе Кальехон.