Кариус: До сих пор не могу заснуть после финала ЛЧ

Голкипер «Ливерпуля»снова извинился за две результативные ошибки в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским(1:3).

24-летний немецкий футболист признался, что провёл бессонную ночь в связи со случившемся накануне.

«До сих пор не спал после финала… Эпизоды игры снова и снова прокручиваются в голове… Мне бесконечно жаль своих партнёров по команде, болельщиков и всех работников клуба. Я понимаю, что совершил две ошибки и всех вас подвёл.

Как я уже сказал, я просто хотел бы повернуть назад время, но это невозможно.А хуже всего то, что мы все чувствовали, что мы можем победить "Реал", и мы были в игре в течение длительного времени...

Спасибо нашим невероятным болельщикам, которые приехали в Киев и поддерживали меня, даже после игры. Я не принимаю это как должное, но еще раз они показали мне, что мы — большая семья. Спасибо вам, и мы вернемся сильнее», — написал Кариус в своём твиттере.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC