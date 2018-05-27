ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Великолепный джокер Бейл потопил «Ливерпуль»
  • 23:38
    • «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
  • 08:58
    • Карвахаль может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы бедра
  • 08:22
    • В матче за Суперкубок УЕФА впервые сыграют команды из одного города
  • 08:13
    • Полиция Киева задержала 18 человек после финала Лиги чемпионов
  • 07:26
    • «Голден Стэйт» отыгрался с «-17» и разгромил «Хьюстон»
    Все новости спорта

    Хендерсон: Пропустили голы, которые в другой вечер не оказались бы в наших воротах

  • подписаться
    •
    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги финального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Мы были недостаточно хороши, но я горжусь командой и болельщиками, которые приехали сюда и обеспечили нам такую поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, у нас еще будут финалы, а эта неудача станет полезным уроком. Должны гордиться уже тем, что добрались до финала. Поначалу будет больно, но нужно идти вперед.

    Когда Салах получил травму, "Реал" захватил инициативу, стал подолгу владеть мячом, но мы сохраняли шансы на победу. До конца верили в себя, но пропустили сегодня пару мячей, которые в другой вечер не оказались бы в наших воротах», — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

  • По теме
  • Великолепный джокер Бейл потопил «Ливерпуль»
  • 02:21
    •
  • Прогноз
  • «Канзас Сити» — «Коламбус Крю»
  • 3,50
  • Завтра в 01:00
    •
    Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые непопулярные подержанные кроссоверы в РоссииСамые безопасные премиальные автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гарсия-Лопес станет проблемой для Вавринки
  • Гильермо Гарсия-Лопес — Стэн Вавринка. Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
  • Что принесет встреча лидеров?
  • «Канзас Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз и ставки
  • 3,50
    •
  • Выйдет ли «Кливленд» в четвертый подряд финал НБА?
  • «Бостон» — «Кливленд». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Россия — Австрия и еще дюжина матчей, которые нельзя пропускатьОбзор самых интересных товарищеских матчей предстоящей недели Вчера в 20:460
  • 07:13
    • Восстановление Салаха займет две недели
  • 22:21
    • Салах получил травму в финале Лиги чемпионов
  • 00:57
    • Роналду намекнул на свой уход из «Реала»
    Иньеста начинает японский этап своей великой карьеры Футбол Иньеста: с вином навстречу ПодольскиРеакция прессы на переход Андреса Иньесты в японский «Виссел Кобе» Вчера в 20:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сохранят ли «моряки» прописку в элите?
  • 8,64
    •
  • 10:15
    • Джеррард: Две ошибки голкипера «Ливерпуля» сыграли решающую роль в матче
  • 10:00
    • Касилья: Никому не желаю того, что произошло с вратарем «Ливерпуля»
  • 09:58
    • Защитник «Бетиса» может заменить Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018
    Вилфред Ндиди Футбол За кем следить на ЧМ-2018. Вилфред НдидиLiveSport.Ru запускает новую рубрику специально к ЧМ-2018 Вчера в 19:290
  • 00:04
    • Зидан — первый тренер, выигравший Лигу чемпионов трижды подряд
  • 23:40
    • Мане, Фирмино и Салах установили рекорд Лиги чемпионов
  • 23:23
    • Мидо: Рамос специально травмировал Салаха
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие