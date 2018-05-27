Хендерсон: Пропустили голы, которые в другой вечер не оказались бы в наших воротах

Капитан «Ливерпуля»подвел итоги финального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

Джордан Хендерсон twitter.com/LFC 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Мы были недостаточно хороши, но я горжусь командой и болельщиками, которые приехали сюда и обеспечили нам такую поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, у нас еще будут финалы, а эта неудача станет полезным уроком. Должны гордиться уже тем, что добрались до финала. Поначалу будет больно, но нужно идти вперед.

Когда Салах получил травму, "Реал" захватил инициативу, стал подолгу владеть мячом, но мы сохраняли шансы на победу. До конца верили в себя, но пропустили сегодня пару мячей, которые в другой вечер не оказались бы в наших воротах», — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.