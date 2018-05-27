Геркус: К работе Клоппа в «Ливерпуле» есть огромный вопрос

Президент «Локомотива»прокомментировал победунад(3:1) в финале Лиги чемпионов.

«Футбольный мир построен на противостояниях. Вчера мы стали свидетелями очередного сражения философий развития клуба.

Меня спрашивают: Клопп или Зидан? После крайне драматичного, но поучительного финала хочу выразить своё отношение к происходящему.

Мне очень нравится Клопп как личность. Нравится его характер, что выражается в агрессивном атакующем стиле команды. Но по его работе в "Ливерпуле" есть огромный вопрос.

Его команда не сбалансирована. У неё системно слабая защита и, сейчас это стало очевидно всем, слабые для больших задач вратари.

Правильно устроенный клуб не дал бы Клоппу совершить таких ошибок при построении команды, но в Англии привыкли следовать традициям.

И сегодня результат показывает, что самая богатая лига в мире вынуждена принять испанское доминирование.

Феномен же Зидана нам только предстоит осознать. Пока он уверенно встает в один ряд с самыми великими, мы можем только изумленно аплодировать его "Реалу" — королям нашей футбольной вселенной.

Они снова сделали это! Третий раз подряд!», — написал Геркус на своей странице в Instagram.