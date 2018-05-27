В Санкт-Петербурге открылся мемориал основателю российского футбола

В воскресенье, 27 мая, у дома 21 на проспекте Добролюбова состоялась церемония открытия мемориальной доски в память об основателе российского футбола и олимпийского движения в стране, передает пресс-служба «Зенита».

Открытие мемориала fc-zenit.ru 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В церемонии приняли участие президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов.

«Я рад, что в нашем прекрасном городе, Санкт-Петербурге, не забывают и открывают памятники выдающимся деятелям спорта, таким как Георгий Дюперрон, этот мемориал подчеркивает преемственность поколений. Кроме того, это событие является очень важным для футбольного клуба "Зенит", потому что Георгий Дюперрон был предан футболу и пытался привить любовь к этому виду спорта тысячам жителей нашего города, нашей страны, и сейчас такие же задачи стоят перед нашими футболистами. Дюперрон зажег в людях страсть к футболу. Большое спасибо ему за это», — отметил Зырянов.

Открытие мемориальной доски стало одним из совместных мероприятий «Зенита» и правительства Санкт-Петербурга, посвященных 315-му дню рождения города.