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    Данни: После ухода из «Зенита» приглашали «Динамо» и «Краснодар»

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    Бывший капитан «Зенита», хавбек «Славии» Мигель Данни рассказал, что не планировал покидать питерский клуб.

    Мигель Данни
    Мигель Данни
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  • Португалец защищал цвета «Зенита» с 2008 по 2017 год.

    «Я вообще не хотел уходить. Мог бы провести в клубе еще несколько лет. Но сменилось руководство, тренер, мой контракт закончился.

    Новое руководство и Роберто Манчини не захотели меня видеть в клубе. Так что я стал искать другие варианты. Были предложения и от российских клубов.

    Но мы решили немного сменить обстановку, перебраться поближе к Португалии. Поэтому я и уехал из России. А так играл бы в "Зените", пока были бы силы.

    Какие российские клубы предлагали контракт? "Динамо" и "Краснодар". Предложения были довольно хорошими. Но в Краснодаре не все подходило моей семье – например, не было английской школы для детей.

    В Москве школа была, но очень далеко от того дома, где мы хотели жить. Так что решили ехать в Европу. И не жалеем об этом», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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