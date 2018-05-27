Представлен предварительный состав корзин в ЛЧ-2018/19

После финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (3:1) портал B/R Football представил предварительный состав корзин на следующий сезон.

Корзины окончательно пока не сформированы uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На данный момент определены 26 из 32 команд, которые сыграют в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира.

Клубы, которые не обеспечили себе место в групповом турнире, расположены в корзинах исходя из их положения в рейтинге УЕФА и отмечены звездочкой (*). Кроме того, московский «Спартак» в случае прохода двух отборочных раундов попадет в четвертую корзину.

Первая корзина: «Атлетико», «Бавария», «Барселона», «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Локомотив», «Реал»;

Вторая корзина: «Тоттенхэм», «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика» (*), «Наполи», «Базель» (*);

Третья корзина: «Ливерпуль», «Рома», «Шальке», «Лион», «Монако», «Зальцбург» (*), «Аякс» (*), ЦСКА;

Четвертая корзина: «Валенсия», ПСВ (*), «Виктория Пльзень», «Селтик» (*), «Брюгге», «Галатасарай», «Интер», «Хоффенхайм».