Представлен предварительный состав корзин в ЛЧ-2018/19

На данный момент определены 26 из 32 команд, которые сыграют в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира.
Клубы, которые не обеспечили себе место в групповом турнире, расположены в корзинах исходя из их положения в рейтинге УЕФА и отмечены звездочкой (*). Кроме того, московский «Спартак» в случае прохода двух отборочных раундов попадет в четвертую корзину.
Первая корзина: «Атлетико», «Бавария», «Барселона», «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Локомотив», «Реал»;
Вторая корзина: «Тоттенхэм», «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика» (*), «Наполи», «Базель» (*);
Третья корзина: «Ливерпуль», «Рома», «Шальке», «Лион», «Монако», «Зальцбург» (*), «Аякс» (*), ЦСКА;
Четвертая корзина: «Валенсия», ПСВ (*), «Виктория Пльзень», «Селтик» (*), «Брюгге», «Галатасарай», «Интер», «Хоффенхайм».