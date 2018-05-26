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    Жирков после ЧМ-2014 думал о завершении карьеры в сборной

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    Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, почему решил продолжить выступления за национальную команду.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков
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  • «После ЧМ-2014 с Фабио Капелло думал закончить с национальной командой. Был в шаге от того, чтобы сделать заявление об этом. Люди спрашивали: как насчет чемпионата мира в России? Отвечал – да куда там! Поэтому сейчас, конечно, есть удивление, что все так вышло.

    Кто заставил передумать? Семья. Разговор с женой. Она сказала: ты там играешь не для тех, кто критикует и поливает грязью после поражений в важных встречах. Ты должен выходить на поле за родных, семью, близких людей. И я ее послушал. Так же говорили и друзья, и партнеры. Помню, однажды услышал такие же слова от Игнашевича.

    Нет, совершенно [не удивился его возвращению в сборную]. Потому что знаю, как он готов. На тренировках сейчас бегу позади всех, а Сергей – впереди.

    Вот смотрю на Игнашевича, которому скоро 39, – и думаю, что годика три еще можно [отыграть]. Серега – ориентир. Тем более, чувствую себя лучше, чем, например, четыре года назад. На Кубке конфедераций прошлым летом мне бежалось хорошо, чувствовал легкость – и вспоминал, как в матче с Кореей, единственном на чемпионате мира в Бразилии, который я провел, ноги совсем тяжелые были, еле двигался. Возможно, это результат разной подготовки к этим турнирам», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

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