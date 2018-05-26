Ярдошвили: Похоже, у Салаха мышечная травма, а Карвахаль пропустит ЧМ

Известный спортивный врачпрокомментировал травму нападающего «Ливерпуля» и сборной Египтав финале Лиги чемпионов против

Мохамед Салах uefa.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Нападающий вынужден был покинуть поле еще в первом тайме после столкновения с защитником мадридцев Серхио Рамосом. Позднее травму получил другой защитник «Реала» Дани Карвахаль.

«По Салаху сложно сделать вывод. Не до конца понятно. А вот Карвахаль, считаю, травмировал заднюю поверхность бедра. Рвется мышца на скорости…

Раз он плачет, значит, похоже, чемпионат мира пройдет мимо него. На восстановление уйдет, возможно, три-четыре недели. А то и больше.

Мне кажется, у Салаха мышечная травма. Не думаю, что там какой-то перелом. Судя по тому, как он уходил с поля, у него, похоже, мышечная травма.

Успеет ли восстановиться к чемпионату мира? Не берусь судить. Вот испанец вряд ли поправится к турниру», — отметил Ярдошвили в интервью «Спорт-Экспрессу».