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    Ярдошвили: Похоже, у Салаха мышечная травма, а Карвахаль пропустит ЧМ

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    Известный спортивный врач Александр Ярдошвили прокомментировал травму нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов против «Реала».

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • Нападающий вынужден был покинуть поле еще в первом тайме после столкновения с защитником мадридцев Серхио Рамосом. Позднее травму получил другой защитник «Реала» Дани Карвахаль.

    «По Салаху сложно сделать вывод. Не до конца понятно. А вот Карвахаль, считаю, травмировал заднюю поверхность бедра. Рвется мышца на скорости…

    Раз он плачет, значит, похоже, чемпионат мира пройдет мимо него. На восстановление уйдет, возможно, три-четыре недели. А то и больше.

    Мне кажется, у Салаха мышечная травма. Не думаю, что там какой-то перелом. Судя по тому, как он уходил с поля, у него, похоже, мышечная травма.

    Успеет ли восстановиться к чемпионату мира? Не берусь судить. Вот испанец вряд ли поправится к турниру», — отметил Ярдошвили в интервью «Спорт-Экспрессу».

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