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    Чистый доход РФС в 2017 году составил более 160 миллионов рублей

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    Российский футбольный союз подготовил отчет о деятельности организации за 2017 год, информирует ТАСС.

    Конференция РФС
    Конференция РФС
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  • В документе говорится о том, что чистая прибыль организации по итогам 2017 года составила более 160 миллионов рублей.

    Общая сумма доходов в 2017 году планировалась в размере 3 млрд 263 млн рублей, а общая сумма расходов — 2 млрд 966,6 млн рублей.

    Исходя из отчета, итоговые суммы незначительно отличаются: фактическая величина доходной части бюджета составила 3 млрд 340,1 млн рублей, а общая величина расходов — 3 млрд 178,4 млн рублей.

    Сумма доходной части формировалась следующим образом: 35% — продажа маркетинговых прав, 36% — целевые поступления от Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и сторонних организаций, 13% — доходы по правам на телетрансляции, 10% — продажа коммерческих прав лигам, 6% — прочие поступления.

    Отмечается, что в 2017 году РФС полностью погасил кредиторскую задолженность.

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