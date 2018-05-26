Чистый доход РФС в 2017 году составил более 160 миллионов рублей

Российский футбольный союз подготовил отчет о деятельности организации за 2017 год, информирует ТАСС.

В документе говорится о том, что чистая прибыль организации по итогам 2017 года составила более 160 миллионов рублей.

Общая сумма доходов в 2017 году планировалась в размере 3 млрд 263 млн рублей, а общая сумма расходов — 2 млрд 966,6 млн рублей.

Исходя из отчета, итоговые суммы незначительно отличаются: фактическая величина доходной части бюджета составила 3 млрд 340,1 млн рублей, а общая величина расходов — 3 млрд 178,4 млн рублей.

Сумма доходной части формировалась следующим образом: 35% — продажа маркетинговых прав, 36% — целевые поступления от Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и сторонних организаций, 13% — доходы по правам на телетрансляции, 10% — продажа коммерческих прав лигам, 6% — прочие поступления.

Отмечается, что в 2017 году РФС полностью погасил кредиторскую задолженность.