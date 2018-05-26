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    «Реал Мадрид» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

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    Реал Мадрид — Ливерпуль (26.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    В 21:45 в Лиге чемпионов начнется финальный матч начнётся матч «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».

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    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Ливерпуль» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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