«Реал» и «Ливерпуль» счет до перерыва не открыли

Мадридскийиграет вничью с(0:0) после первого тайма финального матча Лиги чемпионов, проходящего в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Уже на исходе первого получаса мерсисайдцам пришлось провести вынужденную замену. Лидер атак «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил травму в противостоянии с Серхио Рамосом.

Защитник «Реала» прихватил руку египтянина и при падении в борьбе, нападающий «Ливерпуля» получил травму плеча. Салах попытался продолжить игру, но спустя пять минут попросил замену. Вместо него на поле появился Адам Лаллана.

A sad way for Salah's season to finish 😢#UCLfinal pic.twitter.com/6v2Y0MKNBe