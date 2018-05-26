ПСЖ не станет вмешиваться в конфликт Рабьо со сборной Франции

«Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением о решении полузащитника отказаться от включения в расширенный состав сборной Франции на чемпионат мира-2018.

Адриен Рабьо goal.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Клуб принял во внимание заявление Адриена Рабьо о его нежелании войти в состав сборной Франции на чемпионат мира в России. В виду дискуссий, возникших по этой теме в обществе, хотим отметить связь с игроком, который присоединился к нашей академии в 2010 году, после чего стал важной частью основного состава.

К 23 годам он провел за ПСЖ 207 матчей. Адриен — один из самых талантливых игроков из нашей молодежной системы.

ПСЖ не станет вмешиваться в ситуацию, которая в первую очередь касается самого футболиста и сборной. Мы уважаем сборные и ценности, которые они олицетворяют. Желаем команде на чемпионате мира всего наилучшего», — приводит French Football News заявление ПСЖ.

Сборная Франции на ЧМ-2018 сыграет в группе C с Австралией (16 июня), Перу (21 июня) и Данией (26 июня).