Агент: Я не говорил, что Рабелло интересуется именно «Локомотив»

Игор Рабелло
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«Выходил ли на нас "Локомотив"? Ха-ха, вы очень умны. Я не говорил, что Игором интересуется именно "Локомотив". Бразильские СМИ в этом уверены? Не я сообщал им это. Простите, но я не могу подтвердить эту информацию. Если подтвержу, то могут возникнуть проблемы», — сказал Паива «Спорт-Экспрессу».
«Были ли какие-то предложения на этой неделе? Нет, ничего не изменилось. "Ботафого" ответил на электронное письмо из российского клуба на прошлой неделе и больше ничего не получал», — также сказал Паива.
Агент Рабелло подтвердил заинтересованность со стороны клуба РФПЛ