Почеттино имеет право досрочно уйти из «Тоттенхэма»

Маурисио Почеттино
marca.com
По информации издания, несмотря на заключение пятилетнего соглашения, аргентинский специалист имеет право досрочно уйти из лондонского клуба.
Это может произойти в том случае, если ему поступят предложения от «Реала» и «Пари Сен-Жермен».
«Тоттенхэм» продлил контракт с Почеттино до 2023 года
В Мадриде Почеттино рассматривают в качестве преемника Зинедина Зидана, а за парижан он выступал в бытность карьеры игрока – с 2001 года по 2003 год.
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви принял новый условия Почеттино, поскольку тот ранее отклонил «Челси».
В завершившемся сезоне «Тоттенхэм» занял третье место в английской Премьер-лиге, набрав 77 очков.