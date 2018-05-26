Почеттино имеет право досрочно уйти из «Тоттенхэма»

Стали известны некоторые подробности нового контракта между «Тоттенхэмом» и главным тренером, информирует Marca.

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По информации издания, несмотря на заключение пятилетнего соглашения, аргентинский специалист имеет право досрочно уйти из лондонского клуба.

Это может произойти в том случае, если ему поступят предложения от «Реала» и «Пари Сен-Жермен».

«Тоттенхэм» продлил контракт с Почеттино до 2023 года

В Мадриде Почеттино рассматривают в качестве преемника Зинедина Зидана, а за парижан он выступал в бытность карьеры игрока – с 2001 года по 2003 год.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви принял новый условия Почеттино, поскольку тот ранее отклонил «Челси».

В завершившемся сезоне «Тоттенхэм» занял третье место в английской Премьер-лиге, набрав 77 очков.