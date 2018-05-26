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    СМИ: Навас может перейти в «Ливерпуль» в обмен на Салаха

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    Руководство мадридского «Реала» намерено предложить «Ливерпулю» обмен с участием Кейлора Наваса и Мохамеда Салаха, сообщает Don Balon.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • В приобретении египтянина заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес, который готов предложить английскому клубу вратаря Кейлора Наваса и доплату. Поскольку вратарская позиция является наиболее слабым звеном в «Ливерпуле», вероятность такой сделки оценивается довольно высоко.

    Боссы мерсисайдцев ранее сообщили, что готовы расстаться с Салахом за 200 миллионов евро. При этом «Ливерпуль» уже выбрал потенциальную замену нападающему — это игрок «Лиона» Набиль Фекир. В данный момент ведутся переговоры о его переходе.

    Ранее Don Balon сообщал, что Салах поставил перед руководством «Реала» два условия — гарантированное место в стартовом составе «королевского клуба» и вторая по размеру зарплата после лидера команды Криштиану Роналду.

    В субботу «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов.

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