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    • Мутко намекнул на уход из РФС через три-четыре месяца
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    Мутко намекнул на уход из РФС через три-четыре месяца

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    Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что может отойти от футбольных дел.

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко
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  • «Я приостановил работу президента РФС. Сегодня попросил, чтобы она была закреплена юридически. Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности.

    Как только появится ясность с моим иском CAS, то оценю ситуацию и обсудим вопрос. Все будет зависеть от решения и от дальнейшего.

    Руководство страны предложило серьезный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через 3-4 месяца меня с вами не будет.

    Мутко слышит обвинения в развале футбола от людей на рынках

    Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу — футбол фром май харт!» — приводит слова Мутко «Чемпионат».

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