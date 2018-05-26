Мутко намекнул на уход из РФС через три-четыре месяца

Вице-премьер РФсообщил, что может отойти от футбольных дел.

«Я приостановил работу президента РФС. Сегодня попросил, чтобы она была закреплена юридически. Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности.

Как только появится ясность с моим иском CAS, то оценю ситуацию и обсудим вопрос. Все будет зависеть от решения и от дальнейшего.

Руководство страны предложило серьезный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через 3-4 месяца меня с вами не будет.

Мутко слышит обвинения в развале футбола от людей на рынках

Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу — футбол фром май харт!» — приводит слова Мутко «Чемпионат».