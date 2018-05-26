Мутко намекнул на уход из РФС через три-четыре месяца

Виталий Мутко
РФС
«Я приостановил работу президента РФС. Сегодня попросил, чтобы она была закреплена юридически. Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности.
Как только появится ясность с моим иском CAS, то оценю ситуацию и обсудим вопрос. Все будет зависеть от решения и от дальнейшего.
Руководство страны предложило серьезный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через 3-4 месяца меня с вами не будет.
Мутко слышит обвинения в развале футбола от людей на рынках
Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу — футбол фром май харт!» — приводит слова Мутко «Чемпионат».