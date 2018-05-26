Форвард «Милана» отклонил предложение «Локомотива»

Нападающий «Милана»не планирует покидать клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.

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По информации издания, 30-летний хорват отклонил предложения московского «Локомотива», «Байера» и «Айнтрахта». Форвард хочет остаться в «Милане» и попросил клуб предоставить ему второй шанс.

Калинич перешел в «Милан» в августе 2017 года. В составе «россонери» он провел 41 игру и забил шесть мячей. В минувшем сезоне итальянской Серии А Никола принял участие в 31 матче (20 в основе), забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Калинич вошел в состав сборной Хорватии на чемпионат мира 2018 года.