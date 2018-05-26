Газинский: Глушаков? В сборной ни для кого нет вечного зеленого света

Полузащитник сборной Россииотметил, что у него состоялась индивидуальная беседа с наставником национальной команды

«Детали оставим между нами. А в целом – тренер попросил делать больше спринтов. За десять минут показал на фишках и в цифрах, что требуется. Ясно, что нужно исправить.

Уверен, что выберут сильнейших футболистов, которые проявят себя за время сбора. И сделаю все, чтобы оказаться среди них.

Первая часть сезона получилась не совсем удачной, а во второй сыграл гораздо лучше. Было ощущение, что могут пригласить. И – огромное желание, не хочу лукавить.

Я уже не молодой парень, мне не 20 лет. Если попаду на этот чемпионат мира, он может стать для меня как первым, так и последним.

К этому идешь с раннего возраста, все мальчишки о таком мечтают. А уж когда мировое первенство – в твоей стране», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Также Газинский рассказал, что спокойно отнесся к тому, что когда объявили «список 28», в котором он занял место Дениса Глушакова, все жалели капитана «Спартака».

«Нет, не раздражало, спокойно ко всему относился. Есть сезон, и в какие-то его отрезки кто-то готов лучше, кто-то хуже. Никаких проблем в этом не вижу.

В сборной ни для кого нет вечного зеленого света. Все в равных условиях. Кто сильнее – того и вызывают, тот и играет», — заявил он.