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    Газинский: Глушаков? В сборной ни для кого нет вечного зеленого света

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    Полузащитник сборной России Юрий Газинский отметил, что у него состоялась индивидуальная беседа с наставником национальной команды Станислав Черчесовым.

    Юрий Газинский
    Юрий Газинский
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  • «Детали оставим между нами. А в целом – тренер попросил делать больше спринтов. За десять минут показал на фишках и в цифрах, что требуется. Ясно, что нужно исправить.

    Уверен, что выберут сильнейших футболистов, которые проявят себя за время сбора. И сделаю все, чтобы оказаться среди них.

    Первая часть сезона получилась не совсем удачной, а во второй сыграл гораздо лучше. Было ощущение, что могут пригласить. И – огромное желание, не хочу лукавить.

    Я уже не молодой парень, мне не 20 лет. Если попаду на этот чемпионат мира, он может стать для меня как первым, так и последним.

    К этому идешь с раннего возраста, все мальчишки о таком мечтают. А уж когда мировое первенство – в твоей стране», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Также Газинский рассказал, что спокойно отнесся к тому, что когда объявили «список 28», в котором он занял место Дениса Глушакова, все жалели капитана «Спартака».

    «Нет, не раздражало, спокойно ко всему относился. Есть сезон, и в какие-то его отрезки кто-то готов лучше, кто-то хуже. Никаких проблем в этом не вижу.

    В сборной ни для кого нет вечного зеленого света. Все в равных условиях. Кто сильнее – того и вызывают, тот и играет», — заявил он.

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