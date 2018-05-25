Зидан: В этом финале нет фаворитов

Главный тренервысказал мнение о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с

Зинедин Зидан marca.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«У нас в составе много талантливых и трудолюбивых футболистов. Мы счастливы, что вновь сыграем в решающем матче. Но я должен принимать решения, поэтому кто-то останется на скамейке запасных. Интересы команды остаются на первом месте.

Люди могут давать прогнозы, но в этом матче нет фаворитов, мы это прекрасно понимаем. В любом финале шансы у команд всегда равны. Мы просто должны показать свою лучшую игру и стремиться к победе.

С большим уважением отношусь к Юргену Клоппу. Он добился фантастических успехов в футболе. Но не стоит нас сравнивать. Каждый тренер является уникальной личностью», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на поле стадиона «Олимпийский» и начнется в 21:45 по московскому времени.