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    Зидан: В этом финале нет фаворитов

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с «Ливерпулем».

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
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  • «У нас в составе много талантливых и трудолюбивых футболистов. Мы счастливы, что вновь сыграем в решающем матче. Но я должен принимать решения, поэтому кто-то останется на скамейке запасных. Интересы команды остаются на первом месте.

    Люди могут давать прогнозы, но в этом матче нет фаворитов, мы это прекрасно понимаем. В любом финале шансы у команд всегда равны. Мы просто должны показать свою лучшую игру и стремиться к победе.

    С большим уважением отношусь к Юргену Клоппу. Он добился фантастических успехов в футболе. Но не стоит нас сравнивать. Каждый тренер является уникальной личностью», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

    Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на поле стадиона «Олимпийский» и начнется в 21:45 по московскому времени.

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