«Реал» предлагал «Монако» за Мбаппе 180 миллионов евро

Вице-президент «Монако»сообщил, что нападающиймог продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Килиан Мбаппе theguardian.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я помню, как во время тренировки мне позвонили из "Реала". Сообщили, что готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе. Я сказал об этом Килиану, поскольку от этого предложения невозможно было отказаться. Сказал, чтобы он хорошо подумал и ответил нам.

Мы ничего за него не решали. Он нам сказал, что хочет в Париж», – цитирует A Bola Васильева.

31 августа 2017 года ПСЖ арендовал Мбаппе на один сезон с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 19-летний форвард провел за ПСЖ 34 матча в Лиге 1, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.