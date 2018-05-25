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    «Реал» предлагал «Монако» за Мбаппе 180 миллионов евро

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    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе мог продолжить карьеру в мадридском «Реале».

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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  • «Я помню, как во время тренировки мне позвонили из "Реала". Сообщили, что готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе. Я сказал об этом Килиану, поскольку от этого предложения невозможно было отказаться. Сказал, чтобы он хорошо подумал и ответил нам.

    Мы ничего за него не решали. Он нам сказал, что хочет в Париж», – цитирует A Bola Васильева.

    31 августа 2017 года ПСЖ арендовал Мбаппе на один сезон с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

    В завершившемся сезоне 19-летний форвард провел за ПСЖ 34 матча в Лиге 1, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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