«Реал» предлагал «Монако» за Мбаппе 180 миллионов евро

Килиан Мбаппе
theguardian.com
«Я помню, как во время тренировки мне позвонили из "Реала". Сообщили, что готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе. Я сказал об этом Килиану, поскольку от этого предложения невозможно было отказаться. Сказал, чтобы он хорошо подумал и ответил нам.
Мы ничего за него не решали. Он нам сказал, что хочет в Париж», – цитирует A Bola Васильева.
31 августа 2017 года ПСЖ арендовал Мбаппе на один сезон с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.
В завершившемся сезоне 19-летний форвард провел за ПСЖ 34 матча в Лиге 1, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.