Команда Шевченко и легенды «Реала» сыграли вничью в финале «Турнира чемпионов»

В другом полуфинале «Легенды "Реала" разгромили "Легенд 'Ливерпуля' — 9:3. По хет-трику оформили Предраг Миятович и Давор Шукер. Финальный матч завершился вничью — 3:3. Бывший капитан московкого 'Динамо' Андрей Воронин забил по одному голу в полуфинале и финале.
Турнир чемпионов
1/2 финала
1/2 финала
Друзья Шевченко — Легенды Лиги чемпионов — 5:1
Голы: Воронин, Уингроу, Ребров, Шевченко, Левченко – Деку.
'Легенды Реала – Легенды Ливерпуля — 9:3
Голы: Макелеле (2), Камбьяссо, Миятович (3), Шукер (3) – Луис Гарсия (2), Бергер.
Матч за 3-е место
Легенды Лиги чемпионов – Легенды Ливерпуля — 1:3
Голы: Мендьета – Луис Гарсия (2), Бергер.
Финал
Друзья Шевченко – Легенды Реала — 3:3
Голы: Лужный, Воронин, Ребров – Камбьяссо, Арбелоа, Шукер.