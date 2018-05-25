Команда Шевченко и легенды «Реала» сыграли вничью в финале «Турнира чемпионов»

В первом полуфинале команда «Друзья Шевченко» разгромила «Легенд Лиги чемпионов» — 5:1. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал автором одного из голов своей команды.

Фрагмент одного из матчей ukrinform.ua 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

В другом полуфинале «Легенды "Реала" разгромили "Легенд 'Ливерпуля' — 9:3. По хет-трику оформили Предраг Миятович и Давор Шукер. Финальный матч завершился вничью — 3:3. Бывший капитан московкого 'Динамо' Андрей Воронин забил по одному голу в полуфинале и финале.

Турнир чемпионов 1/2 финала

Друзья Шевченко — Легенды Лиги чемпионов — 5:1

Голы: Воронин, Уингроу, Ребров, Шевченко, Левченко – Деку.

'Легенды Реала – Легенды Ливерпуля — 9:3

Голы: Макелеле (2), Камбьяссо, Миятович (3), Шукер (3) – Луис Гарсия (2), Бергер.

Матч за 3-е место

Легенды Лиги чемпионов – Легенды Ливерпуля — 1:3

Голы: Мендьета – Луис Гарсия (2), Бергер.

Финал

Друзья Шевченко – Легенды Реала — 3:3

Голы: Лужный, Воронин, Ребров – Камбьяссо, Арбелоа, Шукер.