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    Команда Шевченко и легенды «Реала» сыграли вничью в финале «Турнира чемпионов»

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    В первом полуфинале команда «Друзья Шевченко» разгромила «Легенд Лиги чемпионов» — 5:1. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал автором одного из голов своей команды.

    Фрагмент одного из матчей
    Фрагмент одного из матчей
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  • В другом полуфинале «Легенды "Реала" разгромили "Легенд 'Ливерпуля' — 9:3. По хет-трику оформили Предраг Миятович и Давор Шукер. Финальный матч завершился вничью — 3:3. Бывший капитан московкого 'Динамо' Андрей Воронин забил по одному голу в полуфинале и финале.

    Турнир чемпионов

    1/2 финала

    Друзья Шевченко — Легенды Лиги чемпионов — 5:1

    Голы: Воронин, Уингроу, Ребров, Шевченко, Левченко – Деку.

    'Легенды Реала – Легенды Ливерпуля — 9:3

    Голы: Макелеле (2), Камбьяссо, Миятович (3), Шукер (3) – Луис Гарсия (2), Бергер.

    Матч за 3-е место

    Легенды Лиги чемпионов – Легенды Ливерпуля — 1:3

    Голы: Мендьета – Луис Гарсия (2), Бергер.

    Финал

    Друзья Шевченко – Легенды Реала — 3:3

    Голы: Лужный, Воронин, Ребров – Камбьяссо, Арбелоа, Шукер.

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