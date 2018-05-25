Смолов тренируется в общей группе сборной России

Нападающий сборной России по футболув пятницу начал тренировку в общей группе вместе с остальными игроками национальной команды, однако будет заниматься в ней лишь частично. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 22 мая, Смолов покинул тренировку национальной команды, хромая, с ледовым компрессом на ноге. Позже футболист сообщил, что избежал серьезной травмы и должен в течение ближайших дней вернуться к полноценным тренировкам.

Напомним, сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая. 30 мая сборная России проведет товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке.