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    Смолов тренируется в общей группе сборной России

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    Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов в пятницу начал тренировку в общей группе вместе с остальными игроками национальной команды, однако будет заниматься в ней лишь частично. Об этом сообщает ТАСС.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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  • Во вторник, 22 мая, Смолов покинул тренировку национальной команды, хромая, с ледовым компрессом на ноге. Позже футболист сообщил, что избежал серьезной травмы и должен в течение ближайших дней вернуться к полноценным тренировкам.

    Напомним, сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая. 30 мая сборная России проведет товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке.


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