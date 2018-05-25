Смолов тренируется в общей группе сборной России

Федор Смолов
РФС
Во вторник, 22 мая, Смолов покинул тренировку национальной команды, хромая, с ледовым компрессом на ноге. Позже футболист сообщил, что избежал серьезной травмы и должен в течение ближайших дней вернуться к полноценным тренировкам.
Напомним, сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая. 30 мая сборная России проведет товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке.
Смолов с бутсами! Начнёт занятие в общей группе: дальше посмотрят по состоянию pic.twitter.com/9GSQDyX1fD— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 25 мая 2018 г.