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    Лунев: В РФПЛ нет «обезьян с гранатой»

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    Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал, как готовится к матчам РФПЛ.

    Андрей Лунев
    Андрей Лунев
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  • «Есть ли в РФПЛ игроки, от которых не знаешь, чего ждать? Обезьяна с гранатой, что ли? Да нет таких в принципе. Про всех в той или иной степени знаешь, на что они способны.

    Перед каждой игрой всегда проводятся теоретические занятия. Какая у соперника оборона, как они действуют в защите, "стандарты" и все такое. Но в некоторых командах, где я играл, тренер говорил более конкретно. Мол, эти чаще атакуют через подачи, нужно быть готовым помочь команде на выходе. Или, наоборот, кто-то дальние бьет удары. Все это ты подсознательно в голове держишь. Если коротко, нужно ко всему быть готовым.

    Хотя к пенальти подготовиться сложнее. Ну, да, их тоже всегда присылают на видео: кто как бьет, кто куда бил последние 5-10 раз. Но все, как правило, постоянно меняют тактику», — приводит слова вратаря «Р-Спорт».

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