«Реал Сосьедад» огласил имя нового тренера

Асьер Гаритано
realsociedad.eus
48-летний испанец поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2021 года.
До этого Гаритано тренировал «Леганес», который вывел из третьего дивизиона в Ла Лигу. Прошедший сезон «пепинерос» завершили на 17-м месте, а также добрались до полуфинала Кубка Испании, обыграв в четвертьфинале мадридский «Реал».
«Реал Сосьедад» объявил об уходе полузащитника
В марте «Реал Сосьедад» уволил с поста главного тренера Эусебио Сакристана. Вместо него до конца сезона с клубом работал наставник второй команды Иманол Альгвасил.
«Реал Сосьедад» занял 11-ю позицию в турнирной таблице по итогам завершившегося чемпионата Испании.