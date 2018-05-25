«Реал Сосьедад» огласил имя нового тренера

возглавил «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт клуба.

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48-летний испанец поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2021 года.

До этого Гаритано тренировал «Леганес», который вывел из третьего дивизиона в Ла Лигу. Прошедший сезон «пепинерос» завершили на 17-м месте, а также добрались до полуфинала Кубка Испании, обыграв в четвертьфинале мадридский «Реал».

«Реал Сосьедад» объявил об уходе полузащитника

В марте «Реал Сосьедад» уволил с поста главного тренера Эусебио Сакристана. Вместо него до конца сезона с клубом работал наставник второй команды Иманол Альгвасил.

«Реал Сосьедад» занял 11-ю позицию в турнирной таблице по итогам завершившегося чемпионата Испании.