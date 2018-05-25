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    Безуглов считает оправданным отсутствие Джикии в расположении сборной России

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    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травме защитника «Спартака» Георгия Джикии и о том, когда он сможет вернуться на поле.

    Эдуард Безуглов
    Эдуард Безуглов
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  • Ранее Безуглов заявлял, что Джикия не успеет восстановиться к чемпионату мира.

    «Ко мне подходили люди и спрашивали: "Как Безуглов может говорить, что Георгий вряд ли успеет восстановиться – он же его демотивирует!" Игрока может демотивировать другое. Как раз эти люди, которые подобными комментариями дарят ложную надежду. В таком случае игрок может усугубить то, что есть. Мы не имели права рисковать. Если я владею данными, что после операций у конкретного хирурга игроки восстанавливаются за пять-семь месяцев, зачем должен говорить иное?!

    Одно дело – стабильно сухое колено с хорошей мышцей, а совсем другое дело – сустав, готовый к нагрузкам на уровне чемпионата мира. Я рад, что с коллегами из "Спартака" мы думаем в одном ключе: самое важное – здоровье Георгия Джикии, чтобы следующие пять-восемь лет он ещё играл на высоком уровне. Это лучше, чем форсировать подготовку и усугубить проблему.

    Сам Джикия рвался. Он надеялся до последнего. Исключения, подтверждающие правило, все же бывают. Например, Антон Понкрашов восстановился к чемпионату Европы за три месяца, играл на турнире, а через 3,5 месяца после другой подобной травмы играл в Единой лиге ВТБ в Сочи. Но там какая-то уникальная генетика и переносимость нагрузок. Да и сама специфика игры другая.

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    Джикия молодец, очень быстро восстанавливается. Я ездил в Тарасовку, и мы понимаем, что ориентировочно где-то с 15 июня он начнет тренироваться в общей группе. Это тоже очень быстро. Но подготовка к чемпионату мира, еще раз повторюсь, началась 18 мая. Спросите у 100 хирургов, у 100 спортсменов: через четыре месяца после такой травмы можно начать тренироваться в общей группе без ограничений? Ответ будет один: "Нет". А если бы колено не выдержало?», — приводит слова Безуглова «Чемпионат».

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