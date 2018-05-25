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    «Зенит» и «Ахмат» зимой не договорились по трансферу Швеца

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    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к двум футболистам грозненской команды — Антону Швецу и Магомеду Митришеву.

    Антон Швец
    Антон Швец
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  • «По Швецу были разговоры зимой, но мы не смогли договориться. Решили с Антоном, что пока ему лучше остаться в "Ахмате", чтобы иметь постоянную игровую практику и продолжать прогрессировать. А уже летом будем принимать какое-то решение.

    По Митришеву к нам пока не обращались», — цитируют Айдамирова «Известия».

    Митришев перешел в «Ахмат» в 2012 году, Швец перебрался в Грозный прошлым летом.

    По оценкам transfermarkt.de, приблизительная трансферная стоимость Швеца составляет 1,6 миллиона евро, Митришева эксперты оценивают на 100 тысяч евро дешевле.

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