«Зенит» и «Ахмат» зимой не договорились по трансферу Швеца

Генеральный директор «Ахмата»прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к двум футболистам грозненской команды —

«По Швецу были разговоры зимой, но мы не смогли договориться. Решили с Антоном, что пока ему лучше остаться в "Ахмате", чтобы иметь постоянную игровую практику и продолжать прогрессировать. А уже летом будем принимать какое-то решение.

По Митришеву к нам пока не обращались», — цитируют Айдамирова «Известия».

Митришев перешел в «Ахмат» в 2012 году, Швец перебрался в Грозный прошлым летом.

По оценкам transfermarkt.de, приблизительная трансферная стоимость Швеца составляет 1,6 миллиона евро, Митришева эксперты оценивают на 100 тысяч евро дешевле.