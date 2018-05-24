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    СМИ: «Челси» предложит Сарри двухлетний контракт

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    Лондонский «Челси» провел переговоры с окружением бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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  • Встреча прошла в Лондоне и длилась 7 часов, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

    Отмечается, что «Челси» согласился предложить пост главного тренера 59-летнему Сарри. В ближайшее время специалисту будет предложен контракт на два года.

    Английский клуб выплатит «Наполи» компенсацию в размере 8 миллионов евро.

    Хотя неаполитанцы уже попрощались с Сарри и нашли ему замену в лице Карло Анчелотти, контракт специалиста не был разорван, и «Наполи» может потребовать отступные за его расторжение.

    До 31 мая они составляют 8 миллионов евро, а с 1 июня «Наполи» может требовать за разрыв действующего соглашения сколько угодно.

    Сообщается, что в сделку может быть включен защитник «синих» Давид Луиз, который отправится в неаполитанский клуб.

    Отметим, что «Челси» еще предстоит договориться о досрочном расторжении контракта с нынешним наставником Антонио Конте.

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