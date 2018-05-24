«Реал» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

«Реал» готовится к матчу с «Ливерпулем»
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Вратари: Кейлор Навас, Франсиско Касилья, Лука Зидан;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Cерхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марселу, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими;
Полузащитники: Тони Кроос, Лукач Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос;
Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Напомним, решающий поединок нынешнего сезона Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. Начало матча — в 21:45 по Москве.