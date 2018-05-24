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    «Реал» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

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    Мадридский «Реал» на своей странице в Twitter разместил заявку команды на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    «Реал» готовится к матчу с «Ливерпулем»
    «Реал» готовится к матчу с «Ливерпулем»
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  • Вратари: Кейлор Навас, Франсиско Касилья, Лука Зидан;

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Cерхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марселу, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лукач Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос;

    Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

    Напомним, решающий поединок нынешнего сезона Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. Начало матча — в 21:45 по Москве.

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