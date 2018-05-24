«Реал» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

на своей странице в Twitter разместил заявку команды на финал Лиги чемпионов против

«Реал» готовится к матчу с «Ливерпулем» twitter.com/realmadrid 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Вратари: Кейлор Навас, Франсиско Касилья, Лука Зидан;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Cерхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марселу, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими;

Полузащитники: Тони Кроос, Лукач Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос;

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Напомним, решающий поединок нынешнего сезона Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. Начало матча — в 21:45 по Москве.