Команда Бекхэма будет называться «Майами Фридом»

Стали известны возможные названия для нового клуба MLS из Майами, который создавался при участии знаменитого в прошлом игрока сборной Англии, сообщает Miami Herald.

Стали известны возможные названия для нового клуба MLS из Майами пщфдюсщь 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

В управление по патентам и товарным знакам США 17 мая была подана заявка на четыре названия, в которых везде фигурирует «Майами Фридом»: Miami Freedom Football Club, Miami Freedom United, Miami Freedom FC и Miami Freedom.

Днем позже была подана еще одна заявка, включающая варианты названия Miami Futbol Club и Miami Mundial Futbol Club.

В январе было объявлено, что клуб из Майами официально включен в состав MLS. По данным СМИ, клуб начнет выступать в лиге в 2020 году.