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    «Манчестер Сити» отправил на ЧМ-2018 рекордное количество игроков

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    «Манчестер Сити» установил мировой рекорд по количеству делегированных на чемпионат мира футболистов, сообщает Manchester Evening News.

    Лерой Сане
    Лерой Сане
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  • На мундиаль в России отправятся сразу 17 игроков «горожан»: Эдерсон Мораес, Данило, Фернандиньо, Габриэл Жезус (все – Бразилия), Фабиан Делф, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг (все – Англия), Илкай Гюндоган, Лерой Сане (оба – Германия), Николас Отаменди, Серхио Агуэро (оба – Аргентина), Венсан Компани, Кевин Де Брёйне (оба – Бельгия), Бернарду Силва (Португалия), Давид Сильва (Испания) и Бенжамен Менди (Франция).

    От «Тоттенхэма» ожидаются 12 игроков, 11 – от «МЮ», а «Арсенал» и «Ливерпуль» отправят по 7 футболистов.

    Пока что больше всех представителей на чемпионате мира имел «Арсенал» – 15 человек на ЧМ-2006.

    При этом на мундиале-2018 будет 16 представителей мадридского «Реала», что стало бы рекордом, если бы не достижение «Манчестер Сити».

    Близка к уникальному достижению на ЧМ и «Барселона», которая может стать первым клубом с игроком в каждой группе ЧМ.

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