«Рубин» объявил об уходе Кузьмина

Защитникпокинул казанскийпосле того, как стороны не продлили контракт по обоюдному согласию.

«Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провел. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным.

Спасибо "Рубину", сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам!

Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за все, "Рубин"!», — приводятся слова Кузьмина на официальном сайте «Рубина»

Напомним, Кузьмин перешел в «Рубин» в 2010 году из «Локомотива».

В составе казанской команды 37-летний защитник провел в общей сложности 203 игры и забил 7 мячей, став обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012).

С 2015 по 2016 год Кузьмин выступал за сборную России, забив победный гол во встрече с Черногорией (2:0), который гарантировал команде выход на чемпионат Европы-2016.