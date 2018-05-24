ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданПочему «Реал Мадрид» выиграет ЛЧ: топ-3 причины
  • 16:02
    • «Амкар» может сняться с чемпионата России
  • 13:36
    • Смолов тренируется по индивидуальной программе
  • 18:46
    • «Анжи» хочет занять место «Амкара» в РФПЛ
  • 17:46
    • ФИФА не допустит россиян к работе с допинг-пробами на ЧМ-2018
    Все новости спорта

    «Рубин» объявил об уходе Кузьмина

  • подписаться
    •
    Защитник Олег Кузьмин покинул казанский «Рубин» после того, как стороны не продлили контракт по обоюдному согласию.

    Олег Кузьмин
    Олег Кузьмин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провел. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным.

    Спасибо "Рубину", сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам!

    Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за все, "Рубин"!», — приводятся слова Кузьмина на официальном сайте «Рубина»

    Напомним, Кузьмин перешел в «Рубин» в 2010 году из «Локомотива».

    В составе казанской команды 37-летний защитник провел в общей сложности 203 игры и забил 7 мячей, став обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012).

    С 2015 по 2016 год Кузьмин выступал за сборную России, забив победный гол во встрече с Черногорией (2:0), который гарантировал команде выход на чемпионат Европы-2016.


  • По теме
  • Кто нужен «Спартаку»? Потенциальные трансферы Карреры
  • 20/05/2018 в 13:46
    •
  • Прогноз
  • «Сантос» — «Реал Гарсиласо»
  • 1,70
  • Завтра в 01:15
    •
    Рубин РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Пустяковые нарушения ПДД, за которые могут лишить водительских правСамые крутые концепты автосалона в Женеве-2018
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы не заметят перуанцев
  • «Сантос» — «Реал Гарсиласо». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Сможет ли «Эстудиантес» выйти в плей-офф КЛ?
  • «Эстудиантес» — «Насьональ». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Сможет ли «Хьюстон» впервые завладеть инициативой?
  • «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Урош Спаич Футбол Преемник Гранквиста. «Краснодар» сделал ставку на СпаичаКраснодарский клуб усилился сербским защитником 12:150
  • 16:28
    • Матч за Суперкубок УЕФА в 2020 году пройдет в Порту
  • 16:19
    • Финал Лиги Европы сезона-2019/20 будет принимать Гданьск
  • 16:12
    • Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет в Стамбуле
    «Столичные» вышли в финал Кубка Стэнли Хоккей Овечкин ждал этого 13 лет. «Вашингтон» — в финалеТриумф «Вашингтона» в седьмом матче против «Тампы» — в обзоре СМИ 10:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Павлюченкова идет дальше
  • 4,58
    •
  • 19:29
    • Фирмино: Это мой лучший год в профессиональной карьере
  • 19:12
    • Суркис: Поведение фанатов — одна из главных проблем при организации финала ЛЧ
  • 18:33
    • Гендиректор «Тосно»: Все остается в подвешенном состоянии
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» «разбил» «Тампу» в седьмом матчеВсе о седьмом матче финальной серии Восточной конференции 07:190
  • 15:51
    • Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
  • 14:02
    • На бой Гассиев — Усик претендут Россия, Латвия, Великобритания и Австралия
  • 13:51
    • На следующем исполкоме РФС могут принять реформу Кубка России
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие