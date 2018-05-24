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    Клопп: Это сумасшедшее приключение, но мы заслужили место в финале

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором его команда 26 мая сыграет с «Реалом» в Киеве.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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  • «Невероятно горжусь тем, чего достигли парни. Мы столько забили — с ума сойти. Два раза по семь голов, еще два раза по пять. Сумасшествие какое-то.

    Мы ведь не "Реал", не "Барселона", не "Бавария". Не кто-то там еще. Мы — "Ливерпуль", который находится на пути к тому, чтобы стать действительно хорошей командой.

    Поэтому так круто выступить на столь высоком уровне. В общем, это сумасшедшее приключение, но мы заслужили место в финале.

    "Реал" — это действующий чемпион, он выиграл турнир два раза подряд. "Реал" добился больших успехов под руководством Зинедина Зидана. Он входит в пятерку лучших игроков всех времен.

    Очень рад, что мы не играем друг против друга — что мне не нужно его опекать или что-то в этом роде. К счастью, вместо себя могу отправить на поле игроков.

    Одна только встреча с Зиданом — уже потрясающе. Я восхищался им как игроком и уважаю его как коллегу. Он проделал невероятную работу в "Реале". Выдающуюся. Но мы едем [в Киев] не футболками меняться.

    Очень сильно хочу завоевать трофей. Но не надо делать акцент на мне. Имею в виду, что сам я совершенно не важен во всей этой истории. Лично для меня ничего не изменится.

    Я проиграл несколько финалов, но остался бы тем же самым человеком, даже если бы выиграл их. То же самое и сейчас. Но вот за клуб и за игроков я бы порадовался. Был бы на седьмом небе», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

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